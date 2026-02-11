Dette er den nye Toyota Highlander 2027, gjenfødt som en EV

HQ

Toyota er et pålitelig merke for tusenvis av sjåfører. Med modeller som tilfredsstiller alle typer potensielle kjøpere, har vi sett alt fra mindre biler til de som skiller seg ut for sin størrelse, og den nye Toyota Highlander 2027 er en av de sistnevnte.

Highlander-modellens gjenoppblomstring går hånd i hånd med at man har gått bort fra bensin til fordel for helelektrisk drift. Standardbatteriet for XLE-modellen er en 77,0 kWh-enhet som Toyota forventer vil oppnå en EPA-rekkevidde på 287 miles. Highlander er kompatibel med V2L-teknologi, noe som betyr at du kan bruke batteriet til å drive andre ting, som for eksempel hjemmet ditt.

Highlander bruker NACS-port i Tesla-stil, i tillegg til batterikonditionering som kan aktiveres manuelt eller gjennom navigasjonssystemet. Toyota forteller oss at Highlander lader raskt fra 10 til 80 prosent på 30 minutter, uansett batteristørrelse.

Selv om den har hentet inspirasjon fra Toyotas RAV4-modell, er det en større bil, og dette merkes også i interiøret, med en 14-tommers skjerm og inkluderer også 5G-nettverkstilkobling og Drive Recorder, som gir dashcam-funksjonalitet med Highlanders integrerte kameraer.

Selv om vi ennå ikke kjenner den eksakte prisen på denne modellen, anslås den til å ligge på rundt 58 000 pund.

