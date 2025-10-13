Dette er den splitter nye Capricorn 01 Zagato

HQ

Supersportsbilverdenen har vokst enormt de siste årene, og det føles som om alle designstudioer, tidligere ingeniører og reservedelsprodusenter har kastet seg inn i leken, og den lenge ryktede Capricorn 01 Zagato har nå blitt avduket. Den siste i rekken av superbiler fra et lite designstudio, og i dette tilfellet er den grunnleggende filosofien den samme som GMA hadde da de bygget T50 - ingen store vinger, ingen fokus på de raskeste rundetidene, men kun gammeldags kjøreglede i fokus. Designet er selvfølgelig tegnet av Zagato, mens tyske Capricorn Group har bygget chassis og motor. Eller ja, motoren er i utgangspunktet en Mustang V8 som Capricorn Group har boret opp til 5,2 liter og deretter lagt til en turbo. Den rommer 887 hestekrefter, og sekstrinns girkassen er kun manuell. Den veier imidlertid bare 1199 kilo, noe som selvfølgelig er Lotus-light etter dagens standard, og den vil kjøre fra 0 til 100 på under tre sekunder ifølge Zagato selv.

Dailyrevs:

"Zagatos sjefsdesigner, Norihiko Harada, beskriver bilen som "tidløs og avantgardistisk", noe som skal se like godt ut ved siden av en Aston Martin fra 1960-tallet som om femti år fra nå. Måkevingedørene er midtpunktet - dramatiske, men likevel overraskende behersket i utførelsen. Bilens overflatebehandling, spesielt linjen som sveiper fra forskjermen og inn i det bakre inntaket, har en slags bevisst spenning - som om hver eneste kurve har blitt diskutert i løpet av utallige espressodrevne netter i Milano. Hytta følger samme filosofi: karbon overalt, brytere i utfreset titan og analoge instrumenter - en turteller i midten, flankert av hastighets- og temperaturskalaer. Setene er festet til monocoque-konstruksjonen, men kan justeres ved hjelp av pads; til og med selve girspaken kan skyves 80 mm forover og bakover for å passe til hver enkelt førers rekkevidde. Det er besettende, men forfriskende førerorientert."