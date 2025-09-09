Dette er den splitter nye Cupra Tindaya (Concept)

HQ

Mange produsenter går helt amok når de designer sine konseptbiler for å vise frem sin fremtidsrettethet og designbevissthet, men ikke Cupra. Ikke i dette tilfellet, i alle fall. Cupra Tindaya ble vist for første gang i går kveld, og bortsett fra noen små detaljer ser den ut som en produksjonsmodell i elbilsegmentet, som vi i Gamereactor Cars tror kan bli en realitet.

Markus Haupt, fungerende administrerende direktør i CUPRA:

"CUPRA Tindaya Showcar er mer enn en bil, den er et radikalt statement. Et sterkt uttrykk for vårt designspråk, våre verdier og våre innovasjoner. Vi gleder oss til å se hvordan stammen vår reagerer på dette nye uttrykket for visjonen vår. Mens mange beveger seg bort fra føreren, øker vi fokuset på det som betyr mest - følelsen bak rattet. Fokuset vårt vil alltid være på kjøreopplevelsen. Vi tror på vår Tribe og på sjåførene: Bilene våre er designet for at de skal kunne uttrykke seg fullt ut."