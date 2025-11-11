Dette er den splitter nye Kia Telluride (2027)

HQ

Kia Telluride har vært på markedet siden 2019 og solgt godt, noe som nå betyr at Kia har lagt mye ressurser i et redesign og for å kapre flere markedsandeler via et karosseri som ligner mye på en Range Rover. Denne bilen vil bli vist på Los Angeles Auto Show om litt over to uker og da i en plug-in hybridversjon. Dessverre vet vi ikke mer enn det for øyeblikket.

Fra den offisielle pressemeldingen:

"Utfordringen for andre generasjon Telluride var ikke å gjenoppfinne, men å utvikle seg. For Kias designteam var målet klart: å bevare essensen og design-DNA-et som gjorde originalen til en slik ener i sitt segment, samtidig som den skulle bli enda mer tilstedeværende og sofistikert. Dette var ikke et ubeskrevet blad. De bygde videre på en arv.

Resultatet er en helt ny Telluride som er større, dristigere og fortsatt stolt kasseformet. Med en akselavstand som er forlenget med nesten 5 cm og en høydeøkning på 2,5 cm, er den en selvsikker evolusjon som er tro mot sine røtter, samtidig som den har fått en mer moderne kant. Telluride er inspirert av Kias globale designfilosofi Opposites United, og forener styrke med eleganse, tøffhet med raffinement og innovasjon med tilbakeholdenhet. Den viser at oppfølgere kan overgå originalen uten blygsel.

Den helt nye Telluride 2027 vil få sin offisielle verdensdebut senere denne måneden på Los Angeles Auto Show med et bredt utvalg av utstyrsnivåer, inkludert X-Pro-utgaven. Andre generasjon SUV forventes å ankomme utstillingslokalene i løpet av første kvartal 2026."