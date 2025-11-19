Dette er den splitter nye Porsche Cayenne Electric

HQ

Selv om sportsbilprodusenten i Stuttgart har lagt ned utviklingen av et par elektrifiserte versjoner av de mer sportslige modellene som 911 og Cayman, har de selvfølgelig fullført og avsluttet arbeidet med den elektriske Cayenne som nå er blitt offisielt presentert i kveld og med alle mulige spesifikasjoner.

Det er en SUV bygget på PPE-plattformen, som huser en 113 KWH batteripakke som ifølge Porsche selv vil gi en maksimal rekkevidde på 640 kilometer. Elmotorene yter hele 1 156 hester, noe som betyr at denne 2,6 tonn tunge bilen gjør 0-1009 km/t på smått bisarre 2,5 sekunder.

Fra den offisielle pressemeldingen:

"Som helelektrisk SUV kombinerer den Porsches DNA med banebrytende teknologi: opptil 850 kW (1 156 hk), 0-100 km/t på 2,5 sekunder og opptil 400 kW ladeeffekt⁴ og en rekkevidde på opptil 642 kilometer. Det er den kraftigste serieproduserte Porsche gjennom tidene - og samtidig mer allsidig enn noensinne: dynamisk på veien, selvsikker i terrenget og komfortabel på lange reiser.

Cayenne var den første modellen som overførte legenden om sportsbilmerket Porsche til et helt nytt markedssegment. Den sportslige allrounderen ble en verdensomspennende suksess rett fra verdenspremieren i september 2002. Nå begynner en ny æra med den helelektriske Cayenne. "Cayenne Electric viser ytelse i en helt ny dimensjon, med innovative teknologier som vi har utviklet innen motorsport. Den setter nye standarder i SUV-segmentet - både når det gjelder kjøreegenskaper og lading", sier Oliver Blume, styreformann i Porsche AG. "Enestående elektrisk ytelse møter svært reell hverdagsbruk. Utmerket komfort på lange distanser kombineres med kompromissløse offroad-egenskaper."

Cayenne Turbo akselererer fra 0-100 km/t på 2,5 sekunder, fra 0-200 km/t på 7,4 sekunder og når en toppfart på 260 km/t. Denne kraftige e-ytelsen er mulig takket være et nyutviklet drivsystem som utvikler opptil 850 kW (1 156 hk) og et dreiemoment på opptil 1 500 Nm når Launch Control er aktivert. Turbo-varianten har direkte oljekjøling av den elektriske motoren på bakakselen for å sikre høy kontinuerlig effekt og effektivitet. Dette er en innovasjon fra motorsporten. I normal kjøremodus er opptil 630 kW (857 hk) tilgjengelig. Ved hjelp av Push-to-Pass-funksjonen² kan ytterligere 130 kW (176 hk) aktiveres i 10 sekunder ved å trykke på en knapp. Innstegsmodellen Cayenne har 300 kW (408 hk) i normal drift og 325 kW (442 hk) og et dreiemoment på 835 Nm med Launch Control. Den akselererer fra 0-100 km/t på 4,8 sekunder, på vei til en toppfart på 230 km/t."