Dette er den splitter nye RTR Mustang Spec 5

Drifting-verdensmester Vaughn Gittin Junior startet høsten 2009 sin egen custombutikk som modifiserer og tuner Mustanger, og siden den gang har de pimpet opp mang en Ford for mange driftinggale amerikanske kunder som vil ha mer av alt.

I løpet av kvelden viste RTR (Ready To Rock) frem sin nyeste kreasjon, som ikke er en moddet GTD, men en Dark Horse i nye klær. Fords femliters V8 har i denne utgaven blitt supplert med en kompressor som nå yter 877 hestekrefter, nesten dobbelt så mye som bilen den er basert på, og det er også race-preppede coilovers i den og dårligere bremser.

Prisen? Dark Horse koster 64 000 dollar, mens RTR Spec 5 kan bli din for hele 159 000 dollar. Ikke en dårlig økning.

"Vi er stolte av å introdusere 2026 Mustang RTR Spec 5 - det ultimate uttrykket for RTR-design, ingeniørkunst, ytelse og mesterskapsvinnende DNA. Spec 5 er begrenset til bare 50 enheter i 2026-modellåret, og er vårt nye halo-produksjonskjøretøy, som leverer det ypperste av ytelse, stil og funksjonalitet, samtidig som Mustangs gateytelse presses lenger enn noen gang før.

Høydepunkter inkluderer:

- Kompressormatet 5.0L V8-motor med over 870 hestekrefter og et dreiemoment på 660 lb-ft.

- Fullt integrert widebody-system med karbonfiberkomponenter

- 20x10,5 (foran) og 20x11 (bak) RTR Aero 5 Evo Forged-hjul

- RTR Tactical Performance fjæringssystem

- 20 forskjellige standard- eller premiumlakkeringsalternativer å velge mellom, sammen med muligheten til å velge en unik lakk-til-prøve-finish"

