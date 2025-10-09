Dette er den splitter nye Simcube 3 DD-hjulbasen

HQ

Simucube har siden 2019 solgt sine direktedrevne rattbaser Pro, Sport og Ultimate, som har vært populære, ikke minst blant dem som har vært villige til å bruke betydelige summer på simracingutstyret sitt. Her på Gamereactor har vi tidligere testet både Simucube 2 Pro og Ultimate, og vi opplevde dem begge som velbygde og kraftige, men litt for "glatte" for vår smak, uansett hvordan vi satte dem opp. Nå kommer neste generasjon, Simucube 3, som også denne gangen består av tre ulike modeller (Sport, Pro og Ultimate), og denne gangen er forskjellen 15 Nm, 25 eller 35 Nm, avhengig av budsjett og krav til kraft og detaljrikdom. Alle tre basene har en ny hurtigutløser som ser ut som en variant av Fanatecs Krontec-inspirerte QR2, som ærlig talt er den beste i bransjen.

Fra den offisielle pressemeldingen:

"Vi har forbedret motorstyringen, lagt til nye motorer, redesignet kontrollalgoritmen fra bunnen av og lagt til nye programvaretilpasningsmuligheter og effekter. Alt dette gir bedre ytelse enn referansemodellen Simucube 2. Simucube Link Hub poller enhetens status titusenvis av ganger i sekundet, noe som gir ultraresponsive tilbakemeldinger som hjelper deg med å fange opp sklier i det øyeblikket de starter, perfekt for simulatorer som krever presisjon.

Alle Simucube 3-hjulbasene leveres med en ny motor. Men for Simucube 3 Ultimate stilte vi så høye krav at vi fant frem til en motortype som ligner den man finner i de kraftigste elbilene. Simucube 3 Ultimate bruker en mer avansert IPM-motor av eiketypen. I denne designen er magnetfeltet konsentrert mye tettere, noe som betyr at Ultimate kan levere høyere dreiemoment og raskere respons samtidig som den bruker mindre strøm.

Med P3G-polygonteknologi gir hurtigkoblingen vår en selvsentrerende passform som låser seg umiddelbart. De store kontaktflatene fordeler dreiemomentet jevnt og gir eksepsjonell styrke, mens den slørfrie forbindelsen sikrer absolutt presisjon under de tyngste krafttilbakekoblingsbelastningene. Den er designet for smidig montering og uanstrengte hjulbytter, og er den perfekte balansen mellom teknisk styrke og racingkomfort."

- Simucube 3 Sport 15 Nm - kr 1 159,00 (inkl. 20 % mva.)

- Simucube 3 Pro 25 Nm - kr 1 399,00 (inkl. 20 % mva.)

- Simucube 3 Ultimate 35 Nm - kr 2 899,00 (inkl. 20 % mva.)