Dette er den splitter nye Travis Pastrana Gymkhana-bilen

Vi husker alle Travis Pastranas fantastisk sprø Subaru Huckster, bilen han kjørte under fjorårets berømte Gymkhana-forsøk der han hadde til hensikt å bli den første i verden til å skli/spinne 360 grader mens han var i luften, etter å ha hoppet. Det gikk imidlertid ikke helt som det gamle motocross-ikonet hadde håpet, og hans dyre Family Huckster ble forvandlet til grøt. Det tok imidlertid ikke Travis lang tid å lande på beina igjen, og under den pågående SEMA 2025 i Las Vegas er han på plass med sin nye Gymkhana-bil, som igjen er en Subaru, betalt av Subaru USA og nok en gang bygget av VSC. Den nye bilen er basert på en gammel Subaru Brat, har en spesialbygd motor (to-liters bokser-fire med 670 hestekrefter) akkurat som chassiset.

Travis Pastrana på den nye bilen:

"Denne Brat'en er helt ute av kontroll, på best mulig måte. Den har sjelen til en vintage Subaru med teknologien til å gjøre ting ingen Gymkhana-bil noen gang har gjort. Hver eneste del av den er designet for å tåle mye, fly stort og komme tilbake for mer. Det er uten tvil den sprøeste Gymkhana-bilen vi noensinne har bygget."