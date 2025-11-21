Dette er det du trenger å vite om Trumps utkast til plan for å få slutt på krigen i Ukraina

HQ

Utkast til forslag som angivelig støttes av Donald Trump, vil kreve at Ukraina avstår territorium til Russland, blokkere landets NATO-medlemskap og bane vei for Moskvas retur til G8, ifølge utkast til forslaget som Axios, AFP og Associated Press har sett (via The Guardian).

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij sa at han forventer å diskutere planen med Trump i løpet av de kommende dagene, og understreket at enhver avtale må sikre en "verdig fred" og beskytte Ukrainas uavhengighet. Reaksjonene fra andre ukrainske tjenestemenn har vært skarpere, og noen har beskrevet utkastet som en kapitulasjon som ligger tett opp til Russlands mangeårige krav.

Den 28-punkts planen vil anerkjenne Krim, Luhansk og Donetsk som de facto russiske, fryse frontlinjene i Kherson og Zaporizhzhia, og redusere Ukrainas hær til 600 000 mann. Planen innebærer også at Ukraina forblir utenfor NATO, mens Russland gradvis skal reintegreres i verdensøkonomien og tas opp igjen i G8.

Ifølge amerikanske tjenestemenn har forslaget blitt utviklet i det stille i flere uker av USAs spesialutsending og høytstående russiske personer. Det hvite hus sier at presidenten støtter planen, og hevder at den er til fordel for begge sider. Det er imidlertid ventet at europeiske regjeringer vil ta til motmæle og advare om at en eventuell løsning ikke må undergrave den regionale sikkerheten.

Trumps utkast til plan (så langt):



Territorielle innrømmelser: Ukraina skal avstå Donbas og anerkjenne Krim, Luhansk og Donetsk som de facto russiske.

Sikkerhetsrestriksjoner: Ukraina vil bli utestengt fra å bli medlem av NATO og vil bli pålagt å redusere sine væpnede styrker betydelig.

Frosne frontlinjer: Deler av Kherson og Zaporizhzhia vil forbli "frosset" langs de nåværende kontrollinjene.

Russlands reintegrering: Moskva vil bli tatt opp igjen i G8 og få opphevet omfattende sanksjoner, og de innefrosne verdiene vil delvis bli brukt til å gjenoppbygge Ukraina.

Internasjonale garantier: Opphevelse av sanksjonene og løfte om et militært svar hvis Russland invaderer igjen, samt stasjonering av europeiske jetfly i Polen.

Politiske betingelser: Ukraina skulle avholde valg innen 100 dager, og begge land skulle iverksette utdanningsprogrammer for å fremme "toleranse".

