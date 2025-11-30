Dette er det nederlandske militærets improviserte svar på den økende dronetrusselen

HQ

Droner har skapt overskrifter over hele Europa de siste ukene. De surrer over flyplasser, militærbaser eller kritisk infrastruktur. Men det tar tid å levere sofistikerte luftforsvarssystemer som kan skyte dem ned. Derfor har det nederlandske militæret tatt i bruk en provisorisk løsning: et improvisert, mobilt anti-dronesystem bygget av eksisterende pansrede kjøretøy, fjernstyrte våpen og programvare for slagmarken.

Det midlertidige oppsettet er designet for å gi infanterienheter en måte å spore og avfyre mot lavtflygende droner lenge før landets avanserte Skyranger 30-kanoner etter planen skal ankomme i 2028. Tjenestemenn sier at denne tilnærmingen er et resultat av nødvendighet, som svar på den økende dronetrusselen som har forårsaket betydelige forstyrrelser på slagmarken i Ukraina og i nederlandsk luftrom.

Systemet vil feste en fjernstyrt våpenstasjon på en panservogn på hjul og integrere den med kampstyringsverktøy, noe som gir troppene et nivå av beskyttelse de mangler i dag. Forsvarsdepartementet har ikke avslørt hvor mange som skal bygges, eller nøyaktig når de skal tas i bruk, men prosjektet ligger ved siden av bredere investeringer i radarer, avskjæringsdroner, kjøretøymonterte C-UAS-sett og "hard-kill"-systemer til sjøs.

Statssekretær for forsvarsdepartementet, Gijs Tuinman:

"Betydningen av kontra-UAS-kapasiteter for bekjempelse av ubemannede systemer er betydelig. Forsvarsdepartementet investerer derfor i ytterligere C-UAS-ressurser og tar med seg erfaringene fra krigen i Ukraina i dette arbeidet."

"Det er derfor et kapasitetsgap mellom på den ene siden å beskytte enheter som ikke selv har et kinetisk system for å ta ut ubemannede luftsystemer, og på den andre siden å bygge opp et lagdelt selvforsvar av marinefartøyer for å supplere nærforsvaret og soft-kill-systemene."

"Et forsvarssystem mot mellomdistansetrusler fra ubemannede systemer er derfor et presserende behov som vil øke overlevelsesevnen til våre seilende enheter."

Foreløpig er denne improviserte løsningen en viktig nødløsning, som holder det nederlandske forsvaret et skritt foran dronene mens mer avanserte løsninger er på vei.

