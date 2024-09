Dette er det nye i PC/PS5-versjonen av Until Dawn

HQ

Sony Until Dawn har kunngjort at deres enestående skrekkspill Until Dawn vil lanseres på PC og PS5 for første gang, og det snart.

Denne versjonen av Until Dawn, som kommer 4. oktober, "vil ha avanserte grafiske funksjoner, tilpasningsmuligheter, tilgjengelighetsfunksjoner og kjøre på et bredt spekter av maskinvare", ifølge selskapets nettside.



Noen av høydepunktene for PC-porten inkluderer full DualSense -støtte, NVIDIA og AMD grafisk oppskalering, mulighet for ultrabredt sideforhold, støtte for ray-tracing og ulåst bildefrekvens.

I tillegg til dette vil Steam Input-periferiutstyr støttes fullt ut. Du kan forhåndsbestille Until Dawn for PC og PS5 nå, og lese alle spesifikasjonsdetaljene her.