Dette er det nye miniatyrmissilet Tyskland utvikler for å bekjempe droner

Tyskland har godkjent finansiering av Small Anti-Drone Missile (SADM), et nytt våpen som er designet for å ødelegge små droner på en billig og effektiv måte. Missilet, som produseres av MBDA, skal monteres på Rheinmetalls Skyranger 30-luftvernkjøretøy.

Da lovgiverne ga grønt lys den 5. november (via Defense News), markerer SADM-prosjektet Tysklands første skritt mot å ta i bruk et pansret system som er bygget spesielt for å forsvare seg mot små droner og mikrodroner, en trussel som har blitt stadig mer alvorlig.

Lærdom fra Ukraina

Hvert Skyranger-kjøretøy vil kunne bære opptil tolv missiler, noe som utvider den effektive rekkevidden fra 2 til rundt 6 kilometer. Kombinert med kjøretøyets hovedkanon kan systemet nedkjempe så mange som tretti droner i én kamp.

Missilet er konstruert for å ramme droner som veier opptil 150 kg (klasse 1 UAS), og har en spesialisert målsøker og stridshode for presisjonsangrep. Det tyske parlamentet har godkjent €490 millioner ($565 millioner) i finansiering av programmet.

SADM vil også bli en del av European Sky Shield Initiative, en multinasjonal innsats for å koordinere luftforsvarskapasiteten i Europa som svar på de økende lufttruslene som Russlands invasjon av Ukraina har ført med seg. Hva synes du om dette missilet?