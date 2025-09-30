Dette er F1-stjernen Esteban Ocons nye Mansory Revuelto

HQ

Det er ingen hemmelighet at mange Formel 1-førere bruker mye penger på superdyre hyperbiler som de ofte bare parkerer i garasjene sine i Monaco og lar dem stå. Haas-fører Esteban Ocon vil selvfølgelig ikke være noe dårligere og har tatt sin nye Lamborghini Revuelto til de mye omtalte Mansory-setene, som har byttet ut store deler av karosseriet med rød/svart karbonfiber og sydd om interiøret. Ingenting er gjort på innsiden av aluminiums- og karbonfiberpanelene fordi Mansory mener motoren og drivlinjen allerede er kraftig nok.

Carbuzz:

"Det skjer mye bak på Revuelto også. For det første har den originale hydrauliske bakvingen blitt erstattet av en i smidd karbonfiber, og en mer utpreget bakdiffusor har også blitt lagt til. Et sett med intrikate ettermarkedsfelger fullfører utseendet. Selv om det er vanskelig å stille seg bak noen av Mansorys prosjekter, har vi faktisk ikke noe imot dette. De unike detaljene har ikke stoppet ved eksteriøret. Innvendig finner du områder med knallrødt skinn, blant annet på dashbordet og girtunnelen. Ocons logo har også blitt lagt til på dørpanelene og i takhimmelen. Start/stopp-knappen for motoren har også blitt flyttet til takhimmelen. Røde sikkerhetsbelter kompletterer modifikasjonene."