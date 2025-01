Dette er fremtiden for profesjonell trening: Han brukte VR og AI og kom nesten til Super Bowl i sitt første år

HQ

Washington Commanders, finalist i American Football Conference i år, tapte 55-23 mot Philadelphia Eagles og gikk glipp av sjansen til Super Bowl. For quarterback Jayden Daniels ble sesongen imidlertid en enestående suksess, og han ble kåret til en av de fremste kandidatene til årets rookie (han er 24 år) og scoret noen av de beste tallene for en rookie i NFLs historie.

Han er kanskje ute av Super Bowl, men Jayden har imponert både publikum og kritikere. Mange har lagt merke til hvordan han har tatt i bruk teknologi i treningen, på en måte som aldri før er sett på dette idrettsnivået: Han har brukt en blanding av virtuell virkelighet og kunstig intelligens.

Systemet, kalt Cognilize, er utviklet av de tyske utviklerne Verena Krakau og Christian Hartmann. Det kostet 2 millioner dollar og ble kjøpt av Louisiana State University i 2023, hjemmet til LSU Tigers, der Daniels spilte før han ble plukket ut til Washington Commanders i NFL.

Systemet, som opprinnelig ble utviklet for fotball, men som er tilpasset amerikansk fotball, fungerer med et VR-hodesett og bruker AI-drevet tilbakemelding for å analysere spillerens prestasjoner i sanntid. Det er en måte å trene reflekser på: hvor raskt spilleren behandler informasjon, vist raskere enn i virkeligheten, og reagerer deretter. Og den kan simulere alle mulige scenarioer i en kamp, ved hjelp av grafikk og lyd, slik at forsøkspersonen føler at han eller hun virkelig er der.

Quarterbacken imponerte med sin hurtighet og pasningsnøyaktighet, og det er et reelt spørsmål om han har tilegnet seg evnene sine så raskt takket være denne VR- og AI-teknologien, som kan bli en revolusjon i måten profesjonelle idrettsutøvere trener på.