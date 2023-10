Dette er grunnen til at Animus glitrer inn Assassin's Creed Mirage

HQ

Når du spiller gjennom Assassin's Creed Mirage, vil du kanskje legge merke til at Animus begynner å glitche rundt Basim på visse punkter, spesielt når du bruker visse spesialbevegelser. Det viser seg imidlertid at dette ikke bare er en tilfeldig visuell effekt.

Som bekreftet av GameInformers Wesley LeBlanc, glitcher Animus rett og slett fordi Basim er så rask at den futuristiske maskinen rett og slett ikke klarer å holde tritt med ham. Dette er ganske imponerende og plasserer Basims fart/effektivitet på et nivå som godt kan ligge langt over våre tidligere favorittmordere.

Noen mener likevel at spesialbevegelsene i spillet er litt dumme, mens andre ser på dem som et kult tilskudd til serien fremover. Hva synes du? Hvis du lurer på om Assassin's Creed Mirage er noe for deg, kan du sjekke ut anmeldelsen vår her.