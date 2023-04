Dette er grunnen til at Counter-Strike: Global Offensive -saker synker i verdi

HQ

Verdien for en rekke CS: GO-saker har falt i verdi med en betydelig mengde nylig ettersom Valve har gitt ut en rekke nye Anubis-skins for skytespillet og utgivelsen av Counter-Strike 2 truer.

Det ser ut til at mange spillere skynder seg å få tak i de ganske dyre Anubis-skinnene, og de selger alt i beholdningen for å gjøre det, dette betyr at saker som Revolver-saken, CS20-saken og Danger Zone-saken alle har falt i verdi med 20% eller mer.

Det er hundretusener av disse sakene til enhver tid på Steam-markedet, men for sjeldnere saker som Operation Vanguard, Chroma og Huntsman-boksene kan du fortsatt tjene en ganske høy pris.

I tillegg til at folk skriker for å få sine skinnende nye Anubis-skinn, er det også mange CS: GO-spillere som er engstelige for utgivelsen av Counter-Strike 2. Mens Valve har lovet at gjenstander fra det tidligere spillet vil overføres, er mange usikre på hvordan denne prosessen vil fungere og får penger fra beholdningen mens det er trygt å gjøre det.

Takk, PCGamesN.