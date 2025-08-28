Derfor snakker ikke gjestekarakterene i Sonic Racing: Crossworlds

HQ

Det er tydelig at Sonic Team og Sega mener alvor med sin kommende racingtittel Sonic Racing: Crossworlds, som ser ut til å være nesten latterlig fullpakket fra starten av med karakterer, baner og ekstra gjesteopptredener.

Sistnevnte inkluderer Creeper (Minecraft), Ichiban Kasuga (Like a Dragon: Infinite Wealth) og Joker (Persona 5), i tillegg til ikoner som Pac-Man og SpongeBob. Men i motsetning til alle Sonic-figurene, som krangler og fornærmer hverandre, er gjestekjørerne tause.

I et Destructoid-intervju med Sonic Team-sjef Takashi Iizuka forklarer han hvorfor de valgte denne tilnærmingen, og sier at det ville ha vært for omfattende og juridisk komplisert å gjøre det på noen annen måte:

"I dette spillet er det mye interaksjon mellom karakterene, så hvis vi inkluderer stemmer for gjestekarakterene, vil det bety mye interaksjon mellom dem og Sega-karakterene. Omfanget av gjennomgangen som vi må be de eksterne selskapene om, vil bli veldig stort. Vi ønsket ikke å gjøre det vanskelig for det eksterne selskapet. Så det er vel grunnen til at vi bestemte oss for å ikke være det."

Han legger også til at fokuset i spillet ligger på Sonic-figurene, noe som bidro til at gjesteopptredenene rett og slett ble nedprioritert.

Hva synes du om den forklaringen? Spiller det noen rolle om førerne kan snakke eller ikke, og virker det rimelig at snakkesalige karakterer som Ichiban og SvampeBob ikke sier et ord under løpene?