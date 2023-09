Dette er grunnen til at Lars Mikkelsen returnerte som Thrawn i Ahsoka

HQ

Live-action-serien Ahsoka har ført til noen endringer i de animerte figurene vi var kjent med da vi var yngre og så Star Wars: The Clone Wars og Star Wars: Rebels. Men ett ansikt som har forblitt det samme, er Thrawn, spilt av Lars Mikkelsen i både den animerte serien Rebels og den nye live-action-serien.

I et nylig intervju med ET avslørte Dave Filoni hvorfor de bare måtte hente Mikkelsen tilbake til live-action-serien. I stor grad handlet det om at Mikkelsen har en så ikonisk rolleprestasjon som karakteren. Dessuten ser han ganske bra ut i blått.

"Jeg kunne ikke vært mer fornøyd", sier Filoni. "Han ser fantastisk ut i blått. Det er det ikke alle som gjør, så det er en faktor."

Mikkelsens opptreden i Rebels var enestående for mange, ettersom han klarte å fremstå som skremmende, kald og beregnende selv i en serie som primært er laget for barn. Noen har imidlertid hånet skuespilleren på nettet for hans opptreden i live-action-serien.

Hva synes du om Lars Mikkelsen som Thrawn?