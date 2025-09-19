Dette er grunnen til at noen spiller skytespill med omvendte kontrollere

HQ

Du kjenner sikkert igjen følelsen av å gripe en kontroller for å spille Call of Duty, Fortnite, eller Halo, bare for å innse at spillkontrolleren ikke fungerer for deg. Raringene som spilte før deg, har satt den til invertert (eller har ikke satt den til invertert).

Hjernen din går umiddelbart i spinn, og det blir nesten umulig å spille. Så hvorfor foretrekker folk den ene innstillingen fremfor den andre? Mange har kommet med sine egne teorier om hvorfor det er slik, for eksempel at det kommer an på hva man prøvde først, at en pinne over hodet som man trekker mot seg selv (nedover) betyr at man ser oppover, og at dette derfor er det mest logiske, mens andre hevder at det er fordi man er vant til flysimuleringer (som ofte spilles med inverterte kontroller). Men ... ingen av delene stemmer.

Nå har Dr. Jennifer Corbett og Dr. Jaap Munneke publisert de endelige resultatene av en rapport (via The Guardian) de produserte for fem år siden mens de jobbet på Visual Perception and Attention Lab på Brunel University London. Den er ekstremt detaljert og basert på en rekke studier, og har et noe overraskende svar på spørsmålet.

Det viser seg at preferansen din er en "kompleks og ofte ubevisst kognitiv prosess som er involvert i hvordan individer bruker kontrollere" knyttet til hvor raskt du kan rotere 3D-objekter i tankene dine. De innrømmer at det kan finnes mennesker som har måttet lære seg å spille på den ene eller andre måten, akkurat som venstrehendte tidligere ble tvunget til å skrive med høyre hånd, men forklarer at det er "mye mer sannsynlig at du inverterer eller ikke inverterer på grunn av hvordan hjernen din oppfatter objekter i 3D-rom."

Det ser ut til at de som spiller normalt, rett og slett er raskere til å rotere 3D-objekter mentalt, mens de som spiller invertert, gjør det saktere, men til gjengjeld har en tendens til å få riktig resultat oftere. Dr. Corbett konkluderer :

"Ingen av grunnene folk ga oss [for å invertere kontrollene] hadde noe å gjøre med hvorvidt de faktisk inverterte. Det viste seg at den mest prediktive av alle faktorene vi målte, var hvor raskt spillerne kunne rotere ting mentalt og overvinne Simon-effekten. Jo raskere de var, desto mindre sannsynlig var det at de inverterte. De som sa at de inverterte av og til, var de som var klart tregest på disse oppgavene.

"Selv om de hadde en tendens til å være raskere, fikk de ikke riktig svar i større grad enn invertere som faktisk var litt mer nøyaktige."

Og så vet vi det. Rapporten er vel verdt å lese i sin helhet, og kan sies å sette punktum for en av spillverdenens mest langvarige diskusjoner. Når det er sagt, vil det fortsatt være utrolig frustrerende å plukke opp en kontroller og innse at kameraet ikke fungerer slik du vil ha det.