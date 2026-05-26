Dette er grunnen til at The Wind Waker ikke ble det episke Zelda-spillet det var ment å være

The Legend of Zelda: The Wind Waker var en stor splitter da det først ble avduket. Etter Ocarina of Time og Majora's Mask hadde Nintendo vist frem et Zelda-konsept med mer realistisk grafikk som fansen virkelig elsket. Men da The Wind Waker ble avduket, var det så langt fra realisme som man kunne komme.

Heldigvis var spillet veldig underholdende, men også litt mindre innholdsrikt enn vi hadde blitt vant til fra Zelda-serien. Det føltes litt forhastet. Nå har GamesRadar klart å grave frem et gammelt intervju fra Edge Magazine i 2005 med Zelda-produsenten Eiji Aonuma. Der diskuterer han utviklingen av Wind Waker som svar på et spørsmål om hvorvidt spillet ble utgitt uferdig, og gir en sårt tiltrengt brikke i puslespillet med alt friskt i minne :

"Jeg tror det er min feil. For å være ærlig tenkte vi opprinnelig på noe større, og for å rekke det i tide måtte vi gjøre det mer kompakt. Men selv om jeg sier kompakt, gjorde vi vårt beste for å kunne underholde folk nok."

Han prøver ikke å skyve ansvaret fra seg; i stedet tar han på typisk japansk vis på seg skylden for all kritikk av Wind Waker :

"Det var vår intensjon, og jeg trodde at vi kunne gjøre det. Men hvis folk føler det slik, er det min feil på grunn av manglende innsats, og når det gjelder det nye Legend Of Zelda, vil jeg selvfølgelig ikke at spillerne skal få et slikt inntrykk."

Kort sagt var ambisjonene for Wind Waker større enn det ferdige spillet til slutt ble på grunn av tidspresset. De siste to årene har det imidlertid gått rykter om en ny remaster eller til og med en nyinnspilling av Wind Waker, og hvis et slikt prosjekt virkelig er under arbeid, kan vi håpe at Aonuma har fått muligheten til å legge til alt innholdet som måtte kuttes fra originalen for å overholde tidsfristen.