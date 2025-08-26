Dette er hva du kan forvente fra Release 3.0 i Assetto Corsa Evo

HQ

Italienske Kunos jobber febrilsk med den kommende 1.0-versjonen av Assetto Corsa Evo, og de siste to månedene har mange simracing-fanatikere ventet på detaljert informasjon om versjon 3.0, som er under arbeid. Assetto Corsa -far og Kunos -grunnlegger Marco Massarutto gikk i helgen gjennom oppdateringen i et detaljert videoklipp, og vi kan forvente oss mange forbedringer i 3.0.

Til å begynne med vil vi få flerspillerløp for opptil 16 spillere som starter med Release 3.0. Egendefinerte lobbyer vil også være tilgjengelig med denne oppdateringen, bilfysikken vil bli oppgradert ganske mye, og Evo vil være den første tittelen i sim-racing-sjangeren som bruker dekkfysikk som beregnes i 1000Hz, lover Kunos. Det har vært en del klager på at bilene i Evo mangler bitt og føles litt "svevende" over asfalten, noe som Kunos lover vil bli rettet opp med Release 3.0 og denne fysikkforbedringen.

Spillets brukergrensesnitt vil også bli bygget om i 3.0, og det vil dukke opp flere innstillinger for spillets force feedback. Massarutto sier i videoen at mangelen på følelse i FFB har mye å gjøre med at mange eldre direktedrevne ratt kjører gamle FFB-protokoller, og at de også støtter disse, med Release 3.0.

Blant de nye sporene som vil bli utgitt, kan vi forvente Spa og Red Bull Ring. I tillegg vil ni nye biler også bli utgitt, og du finner dem nedenfor :

- Audi RS6 Avant

- BMW M3 E30

- BMW M4 GT3 Evo

- Caterham Academy

- Dallara Stradale

- Ferrari F2004 Formula One

- Mercedes-Benz 190E Evo II

- Lamborghini Super Trofeo

- Porsche Cayman GT4 RS Clubsport

Så ... Når vil Assetto Corsa Evo Release 3.0 bli utgitt da? Det vet vi ikke. Kunos nekter å si nøyaktig når før videoen er ferdig.