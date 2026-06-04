Dette er hva ryktene sier om de to nye iPadene som tilsynelatende kommer senere i år

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9 to 5 Mac er på banen igjen, og de har nå rapportert rykter om hva vi kan forvente oss på to nye iPads.

iPad mini kommer med en OLED-skjerm. LCD-skjermen på den nåværende iPad mini har vært et av de eneste ankepunktene mot produktet. Det skyldes delvis et "jelly scrolling"-problem som til en viss grad ble løst i den nyeste modellen, men det er ennå ikke helt borte. En oppgradering til OLED-skjerm bør fjerne enhver tvil om skjermen.

En annen ting som kommer, er en oppgradert chip i den nye iPad mini. Den nåværende mini har en A17 Pro-brikke, så den støtter allerede Apple Intelligence. Den nye modellen kan få en A19-brikke. Det ryktes også om forbedret vanntetthet.

Det forventes en basismodell iPad med en ny brikke for AI-funksjoner. Den neste basis-iPad-en ser ut til å lanseres i år, men tidspunktet er fortsatt uklart. Det ryktes at denne nye iPad-enheten vil få en A18-brikke, som for første gang vil gi Apple Intelligence til basis-iPad-enheten.

Og når det gjelder iPad Pro, forventes det ikke at den nåværende M5-modellen får en oppdatering før i 2027.