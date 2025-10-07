Dette er Lamborghinis nye designspråk Den italienske sportsbilprodusenten har avduket konseptbilen Manifesto, som viser hva som kommer til å skje i fremtiden

HQ Lamborghinis bildesign har bare blitt mer og mer kantete og kantete med flere og flere spisse detaljer de siste ti årene, og med den nye flaggskipmodellen Revuelto føles det på mange måter som om den italienske sportsbilprodusenten har nådd veis ende med det nåværende designspråket. Dette er også tydelig når de nå har vist konseptbilen Manifesto, som er et designmanifest for fremtidige Lamborghinier, og som byr på et mer minimalistisk preg. Lambos designdirektør Mitja Borkert sa dette om det nye designet: "Vi gir adrenalinet en form."