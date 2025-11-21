Dette er lyden fra et ukrainsk F-16 som jager et russisk Kh-101 kryssermissil

HQ

Nye bilder fra Russland og Ukraina. Denne gangen viser de et ukrainsk F-16-fly som jager et russisk Kh-101 kryssermissil over Vest-Ukraina.

F-16 Fighting Falcon, et multirolle jagerfly som opprinnelig ble bygget i USA, er i stand til å fly i hastigheter på over Mach 2 (ca. 2 400 km/t) og er kjent for sin smidighet i luft-til-luft-kamp.

Kryssermissilet Kh-101 er derimot et russisk langtrekkende, stealthy våpen som er utviklet for å fly i subsonisk hastighet (ca. 880 km/t) med presisjonsstyring for å ramme strategiske mål.

Videoen viser F-16 som jager Kh-101, og som produserer jetflyets ikoniske brøl når det nærmer seg i høy hastighet. Selv om Kh-101 ikke er supersonisk, gjør det lille radartverrsnittet og den lave flyhøyden slike avskjæringer utfordrende.

Selv om de fleste russiske missilangrep skjer uten avskjæring, øker tilstedeværelsen av F-16-flyene kostnadene og risikoen for Russland ved langdistanseangrep betydelig. Klippet har fått stor spredning på nettet, og du kan se det nedenfor (lyd på anbefales).