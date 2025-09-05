Dette er Mercedes-AMG GT2 Edition W16

HQ

Mercedes' racerversjon (beregnet for banen) av AMG GTR staves GT2 og har vært tilgjengelig for de med tykk lommebok og akutt banedagslyst de siste tre årene, og nå kommer den i en spesialversjon med røtter i Formel 1, kalt W16. I denne versjonen er den fireliters V8-motoren med twin-turbo blitt spøkt opp til hele 818 hestekrefter (738 Nm dreiemoment), og det er en DRS-funksjon i bakvingen som gir 98 ekstra hestekrefter. 916 kusker på bakhjulene, med andre ord, i en bil som allerede var den nest raskeste i hele klassen (etter Porsche GT2 RS Mantey). Petronas AMG Mercedes F1-stjerne Kimi Antonelli har satt sin signatur på innerdørene, og fargen er selvfølgelig en hyllest til den gamle Silver Arrow som Lewis Hamilton kjørte. Prisen da? 700 000 dollar, inkludert skatter og leveringsgebyr, hjem til døren.