Dette er Nobelprisen i fysikk for 2025

Vi har nettopp fått nyheten om at de USA-baserte forskerne John Clarke, Michel Devoret og John Martinis har blitt tildelt Nobelprisen i fysikk for 2025 for banebrytende eksperimenter som har gjort kvantemekanikken håndgripelig. Arbeidet deres, som ble utført for flere tiår siden med superledende kretser, la grunnlaget for neste generasjons kvanteteknologi, fra sikker kommunikasjon til avansert databehandling og sensorer, som til og med når ut til telefonene i lommene våre. "Jeg snakker i mobiltelefonen min, og jeg mistenker at du også gjør det, og en av de underliggende årsakene til at mobiltelefonen fungerer, er på grunn av alt dette arbeidet", sa Clarke på telefon under Nobels pressekonferanse. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det på følgende lenke. Go!