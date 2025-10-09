Dette er Nobelprisen i litteratur for 2025

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at den ungarske forfatteren László Krasznahorkai har blitt tildelt Nobelprisen i litteratur for 2025. "Nobelprisen i litteratur for 2025 tildeles den ungarske forfatteren László Krasznahorkai for hans overbevisende og visjonære forfatterskap, som midt i den apokalyptiske terroren bekrefter kunstens kraft", sier Mats Malm, fast sekretær ved Svenska Akademien. Krasznahorkai føyer seg nå inn i rekken av anerkjente forfattere som har formet verdenslitteraturen gjennom mer enn et århundre. Hva synes du om denne avgjørelsen? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!