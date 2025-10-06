Dette er Nobelprisen i medisin for 2025

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Mary Brunkow, Fred Ramsdell og Shimon Sakaguchi er tildelt årets Nobelpris i fysiologi eller medisin for å ha avdekket viktige mekanismer som holder immunforsvaret i balanse. Deres arbeid, som avslørte hvordan visse T-celler hindrer kroppen i å vende seg mot seg selv, har åpnet dører til nye behandlingsformer for kreft og autoimmune sykdommer. Prisen, som ble kunngjort i Stockholm, er sesongens første Nobelpris og anerkjenner en oppdagelse som fortsetter å påvirke moderne medisin. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!