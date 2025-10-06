Verdensnyheter
Dette er Nobelprisen i medisin for 2025
Tre forskere hedres for oppdagelser som har endret immunforskningen.
HQ
Vi har nettopp fått nyheten om at Mary Brunkow, Fred Ramsdell og Shimon Sakaguchi er tildelt årets Nobelpris i fysiologi eller medisin for å ha avdekket viktige mekanismer som holder immunforsvaret i balanse. Deres arbeid, som avslørte hvordan visse T-celler hindrer kroppen i å vende seg mot seg selv, har åpnet dører til nye behandlingsformer for kreft og autoimmune sykdommer. Prisen, som ble kunngjort i Stockholm, er sesongens første Nobelpris og anerkjenner en oppdagelse som fortsetter å påvirke moderne medisin. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!