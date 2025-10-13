Dette er Nobelprisen i økonomisk vitenskap for 2025 Mokyr, Aghion og Howitt anerkjennes for sitt arbeid om innovasjonsdrevet vekst.

Vi har nettopp fått nyheten om at Joel Mokyr, Philippe Aghion og Peter Howitt har blitt tildelt Nobelprisen i økonomi for 2025 for sin banebrytende forskning på hvordan innovasjon driver langsiktig økonomisk vekst. "Prisvinnerne har lært oss at vedvarende vekst ikke kan tas for gitt. Økonomisk stagnasjon, ikke vekst, har vært normen gjennom det meste av menneskehetens historie. Deres arbeid viser at vi må være oppmerksomme på, og motvirke, trusler mot fortsatt vekst", sier prisutdeleren i en uttalelse.