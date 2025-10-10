Dette er Nobels fredspris for 2025 Maria Corina Machado mottar den prestisjetunge prisen for sitt utrettelige arbeid for demokrati i Venezuela.

HQ Vi fikk nettopp nyheten om at den venezuelanske opposisjonelle Maria Corina Machado har blitt tildelt Nobels fredspris for sitt utrettelige arbeid for å fremme demokratiske rettigheter og utfordre det autoritære styret i landet. Den norske Nobelkomiteen fremhevet hennes mot og besluttsomhet i en kontekst der friheten er under press, og berømmet hennes rolle som forsvarer av demokratiet. "Når autoritære krefter griper makten, er det avgjørende å anerkjenne de modige frihetsforkjemperne som reiser seg og gjør motstand", heter det i begrunnelsen. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go! Nobelprisen // Shutterstock