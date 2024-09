Dette er noen av de mange spillene og studioene du kan se på IndieDevDay 2024 i Barcelona

HQ

August og Gamescom ligger bak oss, noe som betyr at nok en sommer med dataspill nærmer seg slutten. Men hjulet slutter aldri å gå rundt, og vi har allerede markert neste viktige dato i den europeiske arrangementskalenderen, i dette tilfellet en ny utgave av IndieDevDay. Vi har allerede snakket om forretningsmuligheter, men nå er det på tide å finne ut hva som venter deltakerne på denne store messen for utviklere og fans. Også i år vil La Farga-senteret i L'Hospitalet samle studioer og utgivere fra Spania og Europa, med tilstedeværelse av viktige foredragsholdere, plateselskaper og studioer, som alle er ivrige etter å vise frem prosjektene sine for publikum.

IndieDevDay har blitt stadig mer populær i den europeiske arrangementskretsen, og har nå presentert noen (ikke alle) av deltakerne som kommer til å delta fra 27.-29. september. Blant hovedtalerne er KenneyNL, Kay Lousberg, Sitara Shefta, SWERY (som vil presentere sitt kommende Hotel Barcelona) og Ryan Sumo. Nomada Studio vil tilby en demo for å teste Neva, og Conrad Roset vil også holde et foredrag.

Mange små og store studioer, som Larian (som har kontorer i byen), har også bekreftet sin deltakelse, og utgivere som Krafton, Kepler, Marvelous, Tesura Games, SelectaPlay, Meridiem Games eller Devolver Digital.