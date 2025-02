Dette er omslaget til Dragon Delves, den neste eventyrantologien for D&D

HQ

Forrige helg gikk sesongens første MagicCon av stabelen, og Wizards of the Coast ønsket å benytte anledningen til å komme med et par viktige kunngjøringer for Dungeons and Dragons-fans.

Først ut var avdukingen av de to offisielle omslagene til Dragon Delves, den kommende utgivelsen av rollespillet. Dragon Delves blir en unik bok i Dungeons and Dragons' 50 år lange historie, ettersom den denne gangen vil by på ti korte historier, hver med fokus på en av de ti kromatiske (onde) og metalliske (gode) dragene som finnes i spillet. Disse korte eventyrene er designet for å betjene både nybegynnere og veteraner, og de forenkler også jobben til spillederen. I tillegg til eventyrene inneholder boken en visuell oversikt over dragene gjennom D&Ds 50-årige historie.

Den andre store kunngjøringen på møtet var den fremtidige crossoveren mellom D&D og Magic: The Gathering, etter Lorwyn-settingen, som startet i 2007. Denne gangen vil samlingen ikke bare foregå i Lorwyn, men også i det mørke motstykket, Shadowmoor.

Utvilsomt gode nyheter for fans av verdens mest berømte kortspill og TTRPG. Nylig fikk vi muligheten til å forhåndslese den nye Monstermanualen (2024) for D&D, og her kan du se vår anmeldelse av boken.