Dette er Peugeot Polygon

Det er ikke noe nytt at bilprodusenter ofte lager konseptbiler som de gjerne viser frem for å tease litt om deres designfremtid. Franske Peugeot er de siste til å vise frem sitt nye designspråk i form av konseptbilen Polygon, som for øyeblikket også er tilgjengelig i Fortnite. Hvis du har fulgt med på Peugeots designhistorie, vil du se deler av 208 og 206, pluss mye futuristisk gorg, selvfølgelig.

Fra den offisielle pressemeldingen:

"Med POLYGON CONCEPT blir PEUGEOTs Hypersquare® en håndgripelig realitet, slik at sjåførene kan oppdage fordelene og den unike kjøregleden denne nye teknologien gir. I over hundre år har bilister kjørt med det tradisjonelle, runde rattet. I dag, med Hypersquare®, bryter PEUGEOT med dette og tenker helt nytt om rattet. Hypersquare® er mer enn en ny form - det er en ny ergonomisk tilnærming til PEUGEOT i-Cockpit® og et helelektronisk kontrollsystem for kjøretøyet.

Det er kombinert med Steer-by-Wire elektronisk styringsteknologi - ingen mekanisk kobling mellom styringen og hjulene, bare ren elektronisk kontroll. Denne teknologien, som er utprøvd i luftfartsindustrien, vil være tilgjengelig på en serieprodusert PEUGEOT-bil fra 2027. Systemet er mer innovativt enn tradisjonell servostyring, og justerer styreforholdet basert på hastighet. Ved lave hastigheter - for å parkere eller snu - gjør Hypersquare® det mulig med raske og enkle manøvrer uten å flytte hendene eller gjøre flere svinger (med en maksimal rotasjon på 170° i hver retning - til sammen i underkant av en hel sving - sammenlignet med tre hele svinger med et tradisjonelt hjul)."