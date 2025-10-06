Dette er Pininfarinas første AI-designede superbil

HQ

Det italienske designhuset Pininfarina står som kjent bak noen av de absolutt vakreste bilene gjennom tidene når det gjelder overordnet design. Eller hva med designklassikere som Ferrari 250 GT Lusso, 288 GTO, F40, 275 GTB, Fiat 124 Sport Spider og Ferraro Enzo. Nå har de jobbet med designet av den kommende oppstartsprodusenten Vittoris første bil og har tatt hjelp av AI for å skape den. I tillegg til AI-designet vil bilen huse en 6,8 liters V12 med hybridassistanse som vil produsere 1100 hestekrefter. Dette via Motor1.

Vittori :

"AI var medvirkende i de tidlige designfasene, slik at man raskt kunne iterere gjennom hundrevis av potensielle retninger. Pininfarina tok deretter dette grunnlaget, raffinerte ideene og forvandlet dem til en fullt realisert, kjørende utstillingsbil. Med nesten hundre års erfaring har Pininfarina løftet designen og gjort visjonen til virkelighet med tidløse proporsjoner og håndverk."