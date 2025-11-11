Dette er racerversjonen av Lamborghini Temerario

HQ

Lamborghini vil fortsette å konkurrere i GT3/GTWC-sirkuset, og når Huracan nå er pensjonert, vil racerbilen basert på den plattformen også gjøre det. I stedet får vi snart se den nylig avdukede Temerario Super Trofeo, som i utgangspunktet er den samme bilen, men Lamborghinis racingteam har droppet plug-in hybrid-delen og gjort den bakhjulsdrevet i stedet. Ellers er det V8-motoren på fire liter og 650 hk som gjelder, i tillegg til ABS-bremser og et eksossystem fra italienske Capristo.

Stephan Winkelmann, administrerende direktør i Automobili Lamborghini:

"I 2009 tok vi den dristige beslutningen om å lansere Gallardo Super Trofeo. Lamborghini ble ikke født som et racingmerke, men kundene våre, mer enn 1300 sjåfører har konkurrert i Super Trofeo, har stadig bedt oss om et produkt designet for banen. I årenes løp har Super Trofeo og kunderacing blitt en sann pilar i vår langsiktige bedriftsstrategi, og styrket båndet mellom merket og dets mest lidenskapelige kunder. Med Temerario Super Trofeo tar vi enda et avgjørende skritt, og bekrefter løftet vårt om å levere en ren racerbil til det voksende miljøet som slutter seg til oss under Lamborghini Super Trofeo-helgene."