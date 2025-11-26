Dette er Roman Space Telescope, NASAs teleskop som kan revolusjonere studiet av stjerner

HQ

NASAs Nancy Grace Roman Space Telescope, som skal skytes opp mellom høsten 2026 og mai 2027, overrasker allerede forskerne med sitt potensial. Forskerne sier at Roman kan måle seismiske bølger på overflaten av mer enn 300 000 røde kjempestjerner, et asteroseismisk datasett uten sidestykke.

Roman har et 2,4 meter langt speil, tilsvarende Hubbles, men med et 100 ganger større synsfelt. Galactic Bulge Time-Domain Survey skal overvåke millioner av stjerner i Melkeveiens sentrale utbuling, og primært lete etter eksoplaneter ved hjelp av gravitasjonsmikrolinseksjonering. Denne teknikken oppdager den midlertidige opphellingen av bakgrunnsstjerner som skyldes gravitasjonen til objekter i forgrunnen, for eksempel planeter.

I tillegg til å finne planeter vil Roman fange opp stellaroscillasjoner, subtile pulseringer i en stjernes overflate forårsaket av indre konvektive og oscillerende bevegelser. Disse vibrasjonene gjør det mulig for astronomene å bestemme stjernenes masse, størrelse og alder, noe som gir viktig innsikt i planetene de huser.

Trevor Weiss ved California State University, Long Beach, sier: "Med asteroseismiske data vil vi kunne få mye informasjon om eksoplanetenes vertsstjerner, og det vil gi oss mye innsikt om eksoplanetene selv."

"Det vil være den største asteroseismiske prøven som noensinne er samlet inn"

Roman forventes å oppdage svingninger i over 300 000 røde kjemper, muligens opptil 648 000, takket være en observasjonskadens på 12 minutter over hundrevis av millioner av stjerner. "Det vil være den største asteroseismiske prøven som noensinne er samlet inn", legger Weiss til.

Ved å studere disse stjernene vil astronomene få ledetråder om planetsystemenes fremtid, blant annet om hva som kan skje med planetene når stjernene deres vokser til røde kjemper. I vårt solsystem vil Merkur, Venus og sannsynligvis jorden ikke overleve. Ved å observere planeter lenger unna røde kjemper kan forskerne få hjelp til å forstå overlevelsestersklene for andre systemer.

Marc Pinsonneault fra Ohio State University fremhever en annen fordel: "Roman vil åpne et helt nytt vindu inn til stjernepopulasjonene i Melkeveiens sentrum. Jeg er forberedt på å bli overrasket."

Den fullstendige vurderingen av Romans asteroseismiske evner er publisert i The Astrophysical Journal.