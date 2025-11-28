Dette er Russlands nye våpen: En skvadron spionduer med hjerneimplantater og kameraer

HQ

Russland har avduket et nytt overvåkningsprogram som bruker levende duer utstyrt med nerveimplantater og miniatyrelektronikk, og presenterer det de kaller et nestegenerasjonsalternativ til tradisjonelle droner.

Prosjektet, som er utviklet av det Moskva-baserte nevroteknologifirmaet Neiry, utstyrer fuglene med elektroder i hjernen og små soldrevne ryggsekker som inneholder navigasjonssystemer, mottakere og GPS-enheter.

Ifølge selskapet kan operatørene fjernstyre duene ved å sende signaler direkte til nerveimplantatene, slik at fuglene kan endre kurs som om de reagerte på sine egne instinkter. Systemet krever ingen atferdstrening, noe som har vakt bekymring blant sikkerhetseksperter når det gjelder potensialet for skjult overvåking i byer eller konfliktsoner.

Neiry sier at de modifiserte duene kan fly over lange avstander, og at de etter hvert kan erstattes eller suppleres med større fugler som ravner, måker eller til og med albatrosser for maritime operasjoner. Firmaet har ikke opplyst hvor mange fugler som ble brukt eller mistet under testingen, men fortsetter å presentere programmet som et verktøy for overvåking av sensitive områder.

Teknologien kommer samtidig som Russland utvider sin portefølje av ukonvensjonelle rekognoseringsmetoder, inkludert den langvarige praksisen med å bruke kampdelfiner til maritime patruljer, nøytralisering av undersjøiske sabotører, utplassering av limpetminer eller rekognoseringsoppdrag.

Neiry, som beskriver seg selv som et teknologiselskap som "utvikler nevroteknologibaserte produkter for alle aspekter av livet", har tidligere eksperimentert med kuhjerner i et forsøk på å forbedre melkeproduksjonen (som du kan se i innlegget nedenfor). Nå ser det ut til at fokuset har flyttet seg til duer.