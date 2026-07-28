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Super Mario Bros. Wonder

Dette er sannsynligvis verdens mest smakfulle Bowser

Amaury Guichon tar for seg den kanskje mest ikoniske sjefen i spillverdenen og gjenskaper ham med deilig sjokolade.

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Den trolig mest kjente sjokoladekunstneren på Instagram er Amaury Guichon, med i underkant av 19 millioner følgere, kjent blant annet for Netflix-serien «School of Chocolate». Nå har han gjort det igjen med en av sine mange fantastiske sjokoladekreasjoner, og denne gangen har han gjenskapt Mushroom Kingdoms mest skremmende innbygger – Bowser.

I et Instagram-innlegg som både gir oss lyst på noe søtt og gjør oss imponerte, får vi se hvordan deilig sjokolade omhyggelig forvandles til Marios evige fiende. Se dette utrolig imponerende verket og resultatet nedenfor.

Super Mario Bros. Wonder

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Super Mario Bros. WonderScore

Super Mario Bros. Wonder
ANMELDELSE. Skrevet av Ben Lyons

Mario og vennene hans er tilbake i et nytt og spennende 2D-plattformspill som tar gjengen med til det frodige, levende og fantastiske Blomsterriket.



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