Dette er sannsynligvis verdens mest smakfulle Bowser

HQ

Den trolig mest kjente sjokoladekunstneren på Instagram er Amaury Guichon, med i underkant av 19 millioner følgere, kjent blant annet for Netflix-serien «School of Chocolate». Nå har han gjort det igjen med en av sine mange fantastiske sjokoladekreasjoner, og denne gangen har han gjenskapt Mushroom Kingdoms mest skremmende innbygger – Bowser.

I et Instagram-innlegg som både gir oss lyst på noe søtt og gjør oss imponerte, får vi se hvordan deilig sjokolade omhyggelig forvandles til Marios evige fiende. Se dette utrolig imponerende verket og resultatet nedenfor.