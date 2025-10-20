Dette er Simlabs første akselavstand, DDX Torquesync

HQ

Det nederlandske selskapet Simlab har i flere år gjort seg bemerket som produsent av de kanskje mest omfattende og kvalitativt rimeligste aluminiumsriggene i simracingverdenen, men i det siste har de valgt å utvide virksomheten og har begynt å produsere girspaker, håndbremser, pedaler og nå også rattbaser med direktedrift. Deres første base heter DDX og lanseres i mars neste år. Ifølge Simlöab selv har de bygget en servomotor med høyere følsomhet og flere detaljer enn alle konkurrentene, og med hele (skremmende) 39 Nm dreiemoment i toppmodellen (!) kan vi selvsagt lett forvente monstermengder med kraft for den med virkelig sterke armer/aksler. Prisene da? 26 Nm-modellen vil gå for €1499, mens 39-modellen koster €1999. Dyre greier, for å si det mildt.

TorqueSync patentert teknologi

Oversetter spillkraftkommandoer til motormoment med ekstremt lav latenstid og høy presisjon. Bevarer mikrodetaljer i FFB-effekter, forbedrer stabiliteten under forbigående hendelser og forbedrer bilkontrollen på kanten.

Optimalisert servomotordesign

Servomotorene våre er håndbygde enheter av industriell kvalitet med harmoniserte magnetpar og distribuerte statorkjerner. Denne arkitekturen eliminerer praktisk talt momentkrusninger og gir den naturlige, jevne følelsen av våre DDX TorqueSync-baser

Intern 350 V driftsspenning

Når servoen kjøres på sin egen 350 V-buss, øker spenningsrommet og strømhastigheten. Motoren reagerer raskere på inndata, krafttilbakemeldingen føles mer levende og intens, og kontrollen ved og over grensen blir bedre.

Avansert slew rate

Sammenlignet med typiske 48 V-arkitekturer gir 350 V-bussen en høyere strømhastighet i motorfasene. Den raskere økningen og reduksjonen av strømmen reduserer etterslep i dreiemomentproduksjonen, bevarer detaljer i skarpe transienter og holder kreftene stabile under tunge, raskt skiftende belastninger. I praksis får du en skarpere innsving, mer presise mikrodetaljer ved overflateforandringer og renere gjenoppretting når bakenden går ut.

USB-datagjennomføring

Vår løsning for datapassthrough er omfattende og fremtidssikker, samt bakoverkompatibel med alle USB-ratt. Rattstasjonen har en USB-kontakt som sendes direkte ut via USB 3.0-kontakten på baksiden av enheten. I tillegg til USB-passthrough er det fem separate linjer inne i hurtigkoblingen. Én gir en dedikert strømskinne på 5 V ved 2 A for hjul og hubber med høyt strømforbruk. De resterende fire er I/O-linjer som kan tilordnes av brukeren, og som kan brukes til integrasjoner som CAN-buss eller EtherCAN-passthrough.