Dette er Sonys forståelse av førstepart, andrepart og tredjepart, ifølge Shuhei Yoshida

Shuhei Yoshida er ikke lenger hos Sony Interactive Entertainment, etter nesten tre tiår med PlayStation og videospillverdenen. Bransjen vil alltid huske ham som en frittalende og vennlig mann som alltid kjempet for interessen for spill, og i de senere årene for å fremme og pushe indiespill.

Men med pensjonisttilværelsen har det også kommet en del tilslørt kritikk av selskapet, som beslutningen om å degradere Yoshida til en "mindre" rolle, hans kritikk av PlayStation VR2 og årsakene til at PS Vita mislyktes. Uansett fortsetter Yoshida å dele av sin kunnskap.

Og nylig har han løst et spørsmål om hvordan visse titler kalles internt hos Sony. I følge Last Stand Medias intervju med Yoshida på Patreon, er det slik Sony skiller spill på plattformen :



Første part: Sony-eid IP utgitt av SIE, inkludert Sony IP-spill utviklet av eksterne selskaper.



Andre part: Spill som er finansiert/medfinansiert og utgitt av SIE, men hvor IP-en ikke eies av Sony.



Eksklusivt tredjepartsspill: Eksklusive titler som ikke utgis av SIE. PlayStation refererer til disse som "partnertitler".



Så noen eksempler på førstepartsspill er Helldivers 2 eller Returnal; andrepartsspill: Stellar Blade, Rise of the Ronin, Nioh, og tredjepartsspill (men eksklusive på PS) Final Fantasy VII Remake eller FF XVI-titler.