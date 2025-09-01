Dette er tiden du kan begynne å spille Hollow Knight: Silksong den 4. ... og til denne offisielle prisen!

HQ

Vi lever i "interessante tider", som det heter i et ordtak fra Østen. På den ene siden har vi nettopp innledet en tidsalder med 90 dollar/euro for et basisspill, takket være Nintendo og Mario Kart World, men samtidig har mange av de store utgiverne tatt et skritt tilbake og går tilbake til 59,99 euro-modellen. Og så er det Team Cherry med Silksong.

Utgivelsesprisen på det etterlengtede spillet (det mest tilførte til Steams whisliste i historien) hadde i flere dager produsert elver av blekk og timevis med podkasting blant influencere og medier over hele verden, og til slutt har det australske teamet overrasket, nok en gang, med sin beslutning. Hollow Knight: Silksong slippes kl. 15:00 BST/16:00 CEST torsdag 4. september, og vil offisielt prises til €19,99 på alle plattformer.

Reaksjonene på denne prisbeslutningen har ikke latt vente på seg, og har variert fra unison applaus til kritikk av resten av bransjen, med spillere (og kunder) som bebreider selskaper for bærekraftige modeller uten å skvise lommeboken. Det er selvfølgelig ikke alle som tar utgangspunkt i Silksongs salgsforventninger, men det er i hvert fall noe som har vekket samvittigheten hos mange.

