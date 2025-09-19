Dette er tidsplanen og planene som Nintendo og Bandai Namco har utarbeidet for San Diego Comic-Con Malaga 2025

HQ

Det er mindre enn en uke igjen til årets store kulturbegivenhet i Spania sparkes i gang med stil. San Diego Comic-Con Málaga 2025, den første utgaven av det store popkulturarrangementet på denne siden av Atlanterhavet, er nesten utsolgt og vil by på et førsteklasses utvalg av gjester.

I tillegg til de store navnene innen tegneserier, film, TV og videospill, har de store selskapene forpliktet seg til å tilby morsomt innhold i direkte tråd med deltakerne. Når det gjelder videospillsegmentet, kjenner vi nå de spesifikke planene til to av de viktigste selskapene som deltar: Nintendo og Bandai Namco.

Nintendo lar deg prøve Metroid Prime 4: Beyond før alle andre, og du vil også få glede av Silksong, på Nintendo Switch 2

Nintendos høydepunkt vil alltid være deres spillboder, der de vil ha 56 spillstasjoner med Nintendo Switch 2-konsoller tilgjengelig for alle å spille på. Utvalget av spill er ganske imponerende, med både Nintendos egne tungvektere som Mario Kart World, Super Mario Party Jamboree og Donkey Kong Bananza (og den nylige DK Island DLC-en), samt kommende utgivelser som Metroid Prime 4: Beyond.

Når det gjelder tredjeparter, Hollow Knight: Silksong vil la deg sjekke at 120 fps er ekte i denne tittelen, og også prøve andre flotte titler fra andre selskaper som EA Sports FC 26, Hogwarts Legacy, Ninja Gaiden: Ragebound, Street Fighter 6 og Star Wars Outlaws.

Ta med en venn for å spille Little Nightmares III med Bandai Namco, og mens du er i gang, kan du bli med på Clair Obscur: Expedition 33 pianokonsert

Bandai Namco er heller ikke sene med å gjøre spillene sine tilgjengelige for besøkende på SDCC Malaga, og vil ha 28 spillboder der du kan prøve Little Nightmares III, Dragon Ball Sparking! Zero, Digimon Story Time Stranger og Towa and the Guardians of the Sacred Tree.

I tillegg til massevis av spilling blir det cosplay-workshops, en interaktiv fotokall med alle disse dataspilluniversene, sammen med andre som The Blood of the Dawnwalker, Code Vein II eller Clair Obscur: Expedition 33. I tillegg til at spillets regissør Guillaume Broche vil være til stede, vil artisten Elesky gi to live-musikkopptredener med lydsporet til Expedition 33, både fredag 3. og lørdag 4. mai.

Planlegger du å vie en plass til videospill i agendaen din for San Diego Comic-Con i Malaga?

Vi ses i Malaga!