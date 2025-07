Dette er titlene japanske spillere ser mest frem til

HQ

Det er sommer, det er varmt, det lanseres svært få spill og mange er på ferie. Men det er selvfølgelig mange spennende titler som venter rundt hjørnet. Famitsu (takk, My Nintendo News) har nå sluppet sin liste over de spillene japanske spillere gleder seg mest til - og hvis du mistenker at den er dominert av Nintendo... har du helt rett.

Ikke mindre enn sju av ti spill er til Nintendos konsoller, mens Sonys format tar tre av plassene. Det etterlengtede Dragon Quest I & II HD-2D Remake er representert på tre av plassene på listen:



[NSW] Dragon Quest I & II HD-2D Remake

[PS5] Pragmata

[PS5] Dragon Quest I & II HD-2D Remake

[NSW] Super Robot Wars Y

[NS2] Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

[NSW] Pokemon Legends: Z-A

[NS2] Kirby Air Riders

[NS2] Dragon Quest I & II HD-2D Remake

[NSW] Professor Layton og den nye verden av Steam

[PS5] Silent Hill f



Hvilket spill ser du mest frem til for øyeblikket?