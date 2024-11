Dette er våpnene som "kaptein" Goro Majima vil kjempe med i Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

HQ

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii tar oss tilbake til Stillehavet for Goro Majimas første soloeventyr. Nå som vi vet hvordan sjøkampen vil fungere, og vi har sett noen relevante steder og karakterer fra det kommende spillet, er det på tide å finne ut hvilke overraskelser Majima selv har i vente.

På land bringer Goro tilbake sanntidskamper, med slag- og slagkombinasjoner fra sitt trofaste våpen. Men når han befinner seg i åpent vann og tar på seg piratkapteinshatten, blir alt forandret. Majima begynner å bruke huggerter, trillebuser og en gripekrok for å bekjempe fiendene sine, som en psykotisk versjon av Jack Sparrow. Vi kan til og med "påkalle" monstre og sjødyr til å kjempe sammen med oss.

Når det gjelder sjøkampen på skipet, kan vi også konfigurere mannskapet vi tar med oss, noe som vil ha forskjellige effekter i kamp. Noen figurer vil fungere som direkte støtte i kampene, mens andre vil gjøre støtte- eller helbredende arbeid.

Er du klar for Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii 21. februar?

Takk, VGC.