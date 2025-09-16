Dette er videospillet som trekkes inn i etterforskningen av drapet på Charlie Kirk

HQ

Drapet på den konservative aktivisten Charlie Kirk har raskt beveget seg ut av den politiske diskursen og inn i dypet av internettkulturen. Etter hvert som etterforskerne har fått oversikt over hendelsene rundt drapet, har det dukket opp en ny detalj: Den mistenkte skal ha risset inn referanser til memes, sanger og til og med videospill på kulehylser som ble funnet på åstedet. Disse rissene har siden blitt sentrale i offentlighetens forståelse av hvor dypt forbrytelsen synes å være forankret i subkulturer på nettet.

Charlie Kirk (31) ble skutt og drept under et arrangement på campus ved Utah Valley University i Orem, Utah. Myndighetene sier at skytteren, 22 år gamle Tyler James Robinson, avfyrte ett skudd fra et hustak med en kraftig bolt-action-rifle. Selv om handlingen i seg selv var ødeleggende, har mye av diskusjonen nå fokusert på de kryptiske merkene som ble etterlatt.

På ett av hylsene sto det "Notices bulge OwO what's this?" Et meme knyttet til rollespillkulturen og ofte brukt både hånlig og ironisk i nettsamfunn. På en annen stod det "If you read this, you are gay, LMAO,", en replikk som internettkulturanalytikere beskriver som en standardtekst "edgelord speak." På en annen stod det "O Bella Ciao, Bella Ciao,", en tekst fra en italiensk antifascistisk hymne som har blitt brukt som en samlingsmelodi i visse Twitch- og Discord-spillmiljøer.

Men den mest bemerkelsesverdige inskripsjonen, ifølge politiet, hadde en sekvens med piler: ↑ → ↓ ↓ ↓. Kombinasjonen ser ut til å være et direkte nikk til Helldivers 2, et kooperativt skytespill der spillerne bruker knappekoder for å utløse støttehandlinger. Sekvensen tilsvarer en 500 kg tung bombe, en umiskjennelig referanse for alle som er kjent med spillet.

For etterforskere og analytikere viste pilkoden en tydelig kobling mellom skyteepisoden og spillkulturen. Helldivers 2 har opparbeidet seg et rykte som et spill gjennomsyret av militaristisk satire, der teamarbeid, oppofrelse og kaotisk vold er en del av opplevelsen. Blant spillerne er disse kommandokodene en lett gjenkjennelig forkortelse.

Det er ikke første gang videospill har blitt trukket inn i den virkelige verdens vold, ikke nødvendigvis som årsaker, men som kulturelle markører. Fra Call of Duty som er blitt til TikTok-vitser, til Among Us som har fått innpass i den politiske diskursen - grensen mellom digital underholdning og det offentlige liv har lenge vært porøs. Det som gjør denne saken skremmende, er hvordan en voldelig handling bevisst ble stemplet med referanser fra dette rommet.

Det ironiske er at Kirk selv ble kjent ved på mange måter å være "ekstremt online". Som grunnlegger av Turning Point USA mestret han kunsten å lage virale klipp, soundbites i sosiale medier og konfrontasjoner på college-campus, pakket inn for YouTube og TikTok. Han ble den digitale tidsalderens svar på Rush Limbaugh, kontroversiell, polariserende og allestedsnærværende for et yngre publikum som først og fremst konsumerer politikk gjennom skjermene.

Parallellen til hans påståtte morder har ikke gått upåaktet hen. Begge mennene opererte i økosystemer formet av memes, strømmer og algoritmestyrt innhold, om enn fra motsatte ideologiske vinkler. Overlappingen understreker hvordan den nettbaserte kulturen har blitt uatskillelig fra både politikk og tragedie.

Etter hvert som detaljene fortsetter å dukke opp, reiser inkluderingen av spillreferanser i drapet på Kirk spørsmål om hvordan humor og underholdningssymboler på nettet blir reappropriert. For mange spillere er Helldivers 2s pilkoder rett og slett en samarbeidsmekanikk. For andre vil de nå bli husket som en del av en voldelig handling i den virkelige verden.

Debatten handler ikke om hvorvidt dataspill forårsaker vold (en teori som er avkreftet av mange), men om hvordan de fungerer som et kulturelt språk. I dette tilfellet ble dette språket brukt til å gjøre et politisk drap til en forestilling gjennomsyret av spill- og memebilder.