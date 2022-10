Dette hatet Christian Bale med Thor: Love and Thunder

HQ

Christian Bale har flere ganger sagt at han synes det var moro å spille i Thor: Love and Thunder siden det var så mange talentfulle skuespillere og god stemning, men det var også en ting han mislikte sterkt.

I et intervju med GQ forteller Bale at bruken av såkalt green screen, altså sett med grønne vegger rundt for å gjøre det lettere å legge til spesialeffekter og lignende, var veldig kjedelig:

"Det var første gangen jeg har gjort det. Jeg mener, definisjonen av det er monotoni. Du har gode folk. Du har andre skuespillere som er langt mer erfarne med dette enn meg. Kan du merke forskjellen på én dag fra den andre? Nei, absolutt ikke. Du har ingen anelse hva du skal gjøre. Jeg kunne ikke engang differensiere en scene fra den neste. De fortsatte å si "Du er på scene tree". Vel, det er som "Hvilken er det?". "Den blå". De bare "Ja, men du er på scene sju" "Hvilken er det?". "Den blåe". Jeg var helt "Eh, hvor?""

Bale synes altså enkelt sagt det var veldig kjedelig å være i sterile omgivelser uten stort å jobbe med verken visuelt eller praktisk, noe han ikke er den første som misliker. Dette er jo også en av grunnene til at Disney i stadig større grad har gått over til enorme LED-skjermer som viser omgivelsene der og da, men det er vel likevel tvilsomt at waliseren blir med på mange lignende filmer fremover.