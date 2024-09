Dette huset er en Disney-voksens drømmehjem

HQ

For å hindre at de voksne Disney-folkene i livet ditt ber deg om å se Snøhvit eller Frost for 58. gang, bør du kanskje vise dem dette huset som er til salgs i den walisiske byen Rhyl. Fra utsiden ser dette huset ut som et hvilket som helst annet.

Men fra innsiden, som BBC viser, er huset fylt med veggmalerier dedikert til Disneys animasjonsfilmer og deres verk. Fra speilet i Snøhvit til Jafar fra Aladdin - disse veggene kan ikke snakke, men de kan synge, ser det ut til.

Til og med kjøkkenskapene har fått et Disney-preg, og på trappen er Londons skyline malt på, slik at du kan late som om du ikke er i Rhyl for en stund.

Ville du bodd i et Disney-hus?

