Dette kan du forvente deg av Planet Coaster 2 denne våren

HQ

Nå som vi er kommet til 2025, lurer du kanskje på hva du kan forvente deg av Frontier Developments' simuleringsoppfølger Planet Coaster 2? I så fall har vi akkurat den informasjonen du trenger, for nå har det kommet et veikart som forklarer hva de neste fire oppdateringene har planlagt, og hver av dem skal debutere før sommeren.

Til å begynne med har Frontier lovet at vi vil få en ny oppdatering hver måned, og starter med Update 2 i februar. I den kommende oppdateringen kan vi forvente oss mange tilføyelser og forbedringer, inkludert tilpassede videotavler og høyttalere, nye turer, bedre varsler, stabilitetsforbedringer, bedre gjestenavigasjon og til og med flervalgsalternativer.

Etter dette, i mars Update 3, kan vi da forvente at vannparkrenner blir farligere ettersom gjestene kan begynne å kaste seg ut av disse attraksjonene. For å balansere denne skrekken kan vi se frem til mer varierte gjestebevegelser og flåter på spesielle brikker, og til og med rundbunnede renner og oppblåsbar deformasjon. I tillegg til flere forlystelser, mer personale, stabilitetsforbedringer igjen, rotasjonsbrytere for kulisser og karrierekart som kommer i sandkassen som startlayout.

Når det gjelder april Update 4 og mai Update 5, alt som Frontier har lovet så langt er at det vil være "nye funksjoner" i førstnevnte. Med det i bakhodet kan du se hele veikartet nedenfor, og du kan også forvente å høre mer om Update 2 og 3 den 26. februar, noe som tyder på at vi ikke vil få se årets første store oppdatering før mot slutten av neste måned.