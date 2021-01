Dette kommer fra Marvel Cinematic Universe i 2021

Du ser på Annonser

Denne uken våknet Marvel Cinematic Universe fra en 18 måneder lang dvale. WandaVision sparket i gang den etterlengtede fjerde fasen fra MCU på fredag så vi bestemte oss for å sette sammen en artikkel med detaljer med alt du trenger å vite om hva som kommer fra MCU i løpet av 2021.

WandaVision (Tilgjengelig nå på Disney+)

Den første i rekken av mange Disney+ MCU TV-serier er WandaVision som er en merkelig serie i sitcom-stil satt til hendelser etter Avengers: Endgame og bygd rundt Scarlet Witch og The Vision som lever et idyllisk rolig liv i en forstad. Med episoder som omhandler forskjellige epoker innen TV finner paret, som lever det "perfekte liv", fort ut at ikke alt er som det skal.

Du ser på Annonser

The Falcon and the Winter Soldier (19. mars, Disney+)

Med Captain America, spilt av Chris Evans, som en gammel pensjonert mann som lever i den moderne tiden trenger verden en ny helt til å ta rollen som leder for Avengers. Duoen Anthony Mackie og Sebastian Stan er tilbake i sine "frenemies"-roller i The Falcon and the Winter Soldier, og sammen må de kjempe mot en rekke trusler for å holde arven fra Captain America i live.

Black Widow (7. mai, på kino)

Scarlett Johansson kler på seg Black Widow-drakten, for hva som kan være for aller siste gang, i den første Marvel-spillefilmen siden Spider-Man: Far From Home. Med en historie satt til fortiden får vi et innblikk i starten av Widows karriere som internasjonal spion fra epoken da Sovjetunionen akkurat var brutt opp. Når hennes egne myndigheter jakter henne må Widow henvende seg til sin noe spesielle familie i håp om å overleve.

Loke (Mai, Disney+)

Kaos. Det er hva vi er blitt vant til å forvente fra Tom Hiddleston i sin Loke-karakter, og det ser ikke ut til at Disney+ sin serie med ramme rundt mannen fra Åsgard kommer til å skuffe. Etter hendelsene i Avengers: End Game hvor Loke stjeler Tesseracten fra de tidligere Avengers er Loke fanget og bragt til Time Variance Authority (TVA), en organisasjon som spesialiserer seg på kronologiske utfordringer. Med tiden på sin side vil TVA ha hendene fulle med denne guden.

Shang-Chi: And the Legend of the Ten Rings (9. juli, på kino)

I en rekke av helt nye helter som introduseres i fjerde fase til Marvel gir Shang-Chi: And the Legend of the Ten Rings oss en dyktig kampsportsutøver som må kjempe mot den velkjente Ten Rings-organisasjonen som bortførte Tony Stark i den originale Iron Man. Med Simu Liu i hovedrollen som Shang-Chi inneholder denne filmen den mest varierte rollebesetningen av asiatiske stjerner noensinne i en Marvel-film.

What If...? (til sommeren, Disney+)

Denne er litt unik i forhold til hva vi er vant med fra MCU-produksjoner. Ikke bare er det en animert serie, men den fokuserer også på heltene fra et annet syn enn hva vi kjenner de fra. What If...? ser på forskjellige innflytelsesrike perioder gjennom MCU-tidslinjen, og gir oss andre bilder av hvordan hendelser kunne gått for seg om det var små endringer i verden som innvirket heltene våre på utenkelige måter.

Eternals (5. november, på kino)

Vi er virkelig bortskjemte med nye karakterer i år, og Eternals gir oss en flere nye individer i rekken. Med en stjernespekket rollebesetning som inkluderer Angelina Jolie, Kit Harrington og Richard Madden gir Eternal oss utenomjordiske vesen som har levd på jorden i tusenvis av år og skapt sin historie i skyggene. Nå som fremtiden til menneskeheten er i fare må de derimot gjøre det lille ekstra.

Ikke navngitt tredje Spider-Man-film (17. desember, på kino)

Som en avslutning på filmene fra MCU i 2021 får vi servert den tredje Spider-Man-filmen som enda ikke har fått et navn. Tom Holland er tilbake som den vittige edderkoppnett-slingeren i hva som forventes å bringe Spider-verse til kinolerettet. Med navn som Tobey Maguire, Andrew Garfield og en hel liste med biroller fra de to tidligere Spider-Man-filmene kan vi bare forvente seriøs action når flere ikoniske verdener kolliderer.

Notis: De to siste MCU-prosjektene i 2021 mangler vi utgivelsesdato på, men seriene er i det minste forventet å slippes i løpet av året.

Hawkeye (2021, Disney+)

Hawkeye gir oss Clint Barton som trener opp sin datter Kate til å bli den neste generasjons Hawkeye. Med Jeremy Renner og Hailee Steinfeld i hovedrollene kan du forvente en actionfylt følelsesladet reise ettersom far-datter-forholdet blir tettere enn noen gang før.

Ms. Marvel (2021, Disney+)

Det kan hende du er bedre kjent med navnet Kamala Khan a.k.a. Ms. Marvel etter Square Enix sitt Avengers-spill. Denne Disney+-serien vil derimot ha null sammenheng med spillet, og karakteren trer inn i MCU for første gang. Med fokus på historien til unge Khan viser Ms. Marvel oss helten fra New Jersey som prøver å lære seg og tilpasse seg de nye kreftene sine.

Der har du det. Alle Marvel Cinematic Universe sine filmer og TV-serier som er satt til utgivelse i 2021. Selv om det er mye å se frem til er det verdt å være litt forsiktig optimist ettersom vanskelige tider i verden nå til dags ikke gjør utsettelser uvanlig. Foreløpig får vi bare være glade for at WandaVision allerede er tilgjengelig.