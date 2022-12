Dette kommer til HBO Max neste år

HQ

til tross for at serier som Westworld, Raised by Wolves og The Nevers forlater HBOs streamingplattform, fordi Warner Bros. Discovery prøver å spare noen kroner, er det mange spennende nye titler å se frem til neste år, og noen av disse er ikke så langt unna.

The Last of Us-serien, for eksempel, har premiere allerede i januar og er en av flere nyheter vi kan skimte i en ny montasje fra HBO Max (se nedenfor), hvor vi også blir minnet om at Jodie Foster spiller hovedrollen i True Detective: Night Country, et nytt animert Velma-show og at Woody Harrelson tar på seg rollen som politisk sabotør i White House Plumbers. Klippet viser også tydelig at vi kan se frem til nye sesonger av Curb Your Enthusiasm, Tokyo Vice, Succession, Perry Mason, Our Flag Means Death, Doom Patrol, Barry og Julia. Hva gleder du deg mest til?